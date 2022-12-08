Улучшение погоды позволило решить проблему с судоходством у ростовского порта

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Улучшение погоды позволило в полном объеме возобновить судоходство на реке Дон в Ростовской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Судоходство возобновлено в полном объеме, погода позволяет это сделать. На выход из порта (Ростова-на-Дону - ИФ) сейчас формируется караван в составе 24 судов, захода в порт ожидает 11 судов, я думаю, сегодня они уже войдут и ошвартуются", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из-за обледенения моста не состоялась его разводка, что лишило суда возможности выйти с речного участка в море.

"Там ведутся работы, как только мост получится развести, суда пропустят и они отправятся по своему назначению", - уточнил представитель Росморречфлота.

Выходом этих судов в море сезон навигации завершится, добавил он.

Ранее сообщалось, что порядка 30 судов находятся в море на рейдовой стоянке в акватории Ростовского порта, еще около 20 – в устье реки и не могут выйти в море. Причиной послужили сгонно-ветровые явления, из-за которых в реке Дон упал уровень воды.

Порт Ростова-на-Дону имеет статус международного, принимает и обрабатывает суда класса "река-море" грузоподъемностью до 5 тыс. тонн, а также иностранные суда со сходными характеристиками и осадкой до 4 метров. В порту находятся 56 причалов. Пропускная способность грузовых терминалов – 12,8 млн тонн в год.