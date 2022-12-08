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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Семья осуждённого в РФ Уилана заранее знала, что он не включен в обмен Бута на Грайнер

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Брат осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана заявил, что власти США заранее предупредили их семью, что Уилан не будет включён в новый обмен заключёнными между РФ и Америкой.

"В этот раз власти США заранее предупредили нас, что Пол не будет включён (в обмен)", - сказал Дэвид Уилан "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, это позволило семье подготовиться к этому "разочарованию".

"Не знаю, в курсе ли Пол, но он точно узнает из СМИ", - сказал Дэвид Уилан.

Ранее МИД РФ сообщил, что в четверг в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер

Пол Уилан
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