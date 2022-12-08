В США не увязывают освобождение Грайнер с украинским вопросом

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сделка с РФ по обмену заключенными, в результате которой американская баскетболистка Бриттни Грайнер возвращается на родину, никак не связана с урегулированием ситуации на Украине, заявил в четверг представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Возвращение Бриттни (Грайнер - ИФ) домой - результат кропотливых, содержательных, осознанных переговоров, которые провели независимо и отдельно от других вопросов, связанных с Россией. (...) Мы не думаем, что раз есть прояснение вопроса с Бриттни, то будет и просвет в ситуации с Украиной, эти вопросы не связаны", - сказал Кибри в интервью Bloomberg.

В четверг в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер, сообщили в МИД РФ.