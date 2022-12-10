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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:45

В России за сутки COVID-19 заболели почти 7,4 тыс. человек

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 397 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 475 человек и возросло в сравнении с предшествующими на 1,9%.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 465 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом, показатель заболеваемости третий день подряд превышает значение в 7 тыс. заболевших за сутки.

За минувшие сутки скончались 54 человека, накануне сообщалось о 52 умерших.

Выздоровели за сутки 6 446 человек, или на 7,5% больше в сравнении с 9 декабря, сказали в штабе.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 658 056 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 392 560 умерших и 21 055 866 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 10 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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