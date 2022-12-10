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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:45

Число случаев COVID-19 в мире превысило 648,5 млн

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 648 млн 524 тыс. 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 651 тыс. 768 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

Число случаев COVID Число умерших пациентов
США 99 млн 402 тыс. 420 1 млн 84 тыс. 422
Индия 44 млн 675 тыс. 862 530 654
Франция 38 млн 598 тыс. 292 160 652
Бразилия (данные на утро минувшей пятницы) 35 млн 531 тыс. 716 690 667
Германия 36 млн 755 тыс. 666 158 971

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 854,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 314 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 434, в Бразилии - 3 208, в Германии - 1 895.

Хроника 09 января 2020 года – 10 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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