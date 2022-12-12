Упрощенную редомициляцию в специальные административные районы продлят на 2023 год

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал поправку, которая продлит на 2023 год упрощенный порядок перерегистрации иностранных компаний в специальные административные районы (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.

Поправка внесена ко второму чтению в правительственный законопроект № 222860-8, посвященный регулированию корпоративных отношений. Ее авторы - председатель комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов, его первый заместитель Сергей Тен и заместитель Владимир Самокиш. Ранее такие предложения обсуждались в Минэкономразвития, рассказывал источник "Интерфакса".

Поправка предусматривает продление на 2023 год действия упрощенной процедуры редомициляции в САР: иностранные компании могут при оформлении резидентства в спецрайоне не предоставлять ряд документов, если это невозможно. К ним относятся, например, документ о госрегистрации иностранного юрлица, копию его устава со всеми внесенными изменениями и дополнениями, копию годовой финансовой отчетности, в том числе консолидированной, и т.д.

Правительство пошло на такое упрощение в марте 2022 года на фоне введения антироссийских санкций после начала военной операции на Украине, оформлено оно было оформлено принятым в конце марта законом 72-ФЗ.

Помимо этого, депутатская поправка реализует еще одну идею Минэкономразвития: разрешить компаниям, перерегистрировавшимся в САР до принятия закона 72-ФЗ, воспользоваться удлиненным вдвое - с шести месяцев до одного года - сроком инвестирования как минимум 50 млн рублей, которое надо осуществить для получения статуса резидента САР. Это позволит шести компаниям, "переехавшим" в марте 2022 года в спецрайоны, сделать эти вложения уже после истечения в сентябре ранее установленного срока.

Судя по данным ЕГРЮЛ, с 1 по 26 марта 2022 года (период, на который распространяется предложение - ИФ) в российских САР редомицилировались девять международных компаний. Среди них МКООО " "Новые алюминиевые инвестиции" (НАИ), бенефициаром которого через ООО "Ренова-холдинг Рус" и ООО "Ренова" является Виктор Вексельберг, связанные с НАИ МКООО "Интегрейтед энерджи системс", МКООО "Бруквид трейдинг", МКООО "Суал партнерс" а также МКООО "Готелия менеджмент".

Также в число этих девяти резидентов САР входят МКООО "Амсел" Алексея Репика, МКООО "Застония инвестментс лимитед", крупнейшим совладельцем которого, по данным ЕГРЮЛ, является Вячеслав Кузьмичев, а также МКООО "Уорлд Боат Сервис Лтд", гдe учредителем выступает Магнан Женевьев (гражданство - Сейшельские острова), генеральным директором - Сергей Богушевский (Россия).

Еще одна компания среди этих девяти - МКАО "Вандл Холдингс Лимитед". Сейчас бенефициар этой компании не раскрывается, но в мае стало известно, что 100% акций этой компании Саид Керимов пожертвовал Фонду поддержки исламских организаций. Ранее через "Вандл" он владел 46,35% золотодобытчика ПАО "Полюс".