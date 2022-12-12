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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Песков назвал личным делом Виктора Бута его решение вступить в ЛДПР

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают личным делом Виктора Бута его решение вступить в ЛДПР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В данном случае это не наш вопрос. Это личный выбор Бута", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать вступление Бута в партию ЛДПР.

"Если он такие для себя видит партийные перспективы, ну, и слава богу. В данном случае это его личное дело", - добавил он.

Ранее стало известно, что освобожденный из заключения в США Бут стал членом ЛДПР.

Пескова также спросили, общался ли президент РФ Владимир Путин с Бутом лично или по телефону. "Нет, насколько мне известно, нет. Впрочем, по телефону - не могу сказать, точно не знаю", - ответил пресс-секретарь президента.

На вопрос, писала ли прошение о помиловании американка Бритни Грайнер, на которую обменяли Бута, Песков сказал: "Все необходимые процедуры были выполнены в соответствии с законом".

8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен находившегося в заключении в США Бута на осужденную в РФ американку Грайнер.

Дмитрий Песков Виктор Бут ЛДПР
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