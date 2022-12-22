Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Кабмин РФ поддержал денонсацию Конвенции СЕ об уголовной ответственности за коррупцию

Кабмин РФ поддержал денонсацию Конвенции СЕ об уголовной ответственности за коррупцию
Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России своим постановлением одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной РФ в 1999 году.

"Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 27 января 1999 г.", - говорится в постановлении, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, 13 декабря, источник сообщил "Интерфаксу", что правительство РФ поддержало проект закона о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Как сказал источник, знакомый с соответствующим проектом отзыва кабинета министров, в законопроекте поясняется, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Группе государств против коррупции.

Совет Европы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс начальной военной подготовки появится в школах РФ с 1 сентября 2023 года

Что произошло за день: четверг, 22 декабря

Путин заявил, что расследование терактов на "Северных потоках" не ведется

Путин заявил о стремлении Москвы к скорейшему завершению конфликта на Украине

Путин заявил, что послание Федеральному собранию будет оглашено в начале 2023 года

Путин заявил, что послание Федеральному собранию будет оглашено в начале 2023 года

Голикова предложила ввести пониженный страховой взнос для тех, у кого работают подростки

Голикова предложила ввести пониженный страховой взнос для тех, у кого работают подростки

Глава поселка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля

Военная операция на Украине

Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что линия фронта на Украине растянулась на 815 км

Военная операция на Украине

Генштаб РФ заявил о поражении 1,3 тыс. критически важных объектов на Украине в ходе СВО

Правительство РФ получило право выдавать аналог лицензий OFAC

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });