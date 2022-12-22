Кабмин РФ поддержал денонсацию Конвенции СЕ об уголовной ответственности за коррупцию

Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России своим постановлением одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной РФ в 1999 году.

"Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 27 января 1999 г.", - говорится в постановлении, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, 13 декабря, источник сообщил "Интерфаксу", что правительство РФ поддержало проект закона о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Как сказал источник, знакомый с соответствующим проектом отзыва кабинета министров, в законопроекте поясняется, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Группе государств против коррупции.