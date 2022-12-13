Специалист Минздрава РФ посоветовал не переносить грипп "на ногах"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Грипп не рекомендуется переносить на ногах, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"При начальных признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и в дальнейшем следовать его назначениям и рекомендациям", - сказал Чуланов, его слова привели в пресс-службе Минздрава РФ во вторник.

По его словам, в первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха. В эти дни необходимо обильное теплое питье и исключительно легкая жидкая пища. Физические и умственные нагрузки противопоказаны, включая длительный просмотр телевизора и использование гаджетов. Также рекомендуется отказаться от алкоголя.

"В таких условиях в подавляющем большинстве случаев уже на 4-й день болезнь начнет отступать. Если пренебречь должным лечением и постельным режимом, болезнь может привести к опасным последствиям", - ответил специалист.

Чуланов добавил, что самый распространенный результат перенесенной на ногах вирусной инфекции – развитие бактериальной инфекции. Чаще это пневмония, бронхит, в том числе и хронический, отит, гайморит. Специалист напомнил, что именно бактериальные осложнения являются главной причиной смерти среди заболевших гриппом.

Также, по его словам, не рекомендуется заниматься самолечением, особенно медикаментами.

Кроме того, он отметил, что не следует торопиться выходить на работу или возвращаться к активной жизни сразу после спада температуры. Организм должен восстановиться, иначе могут возникнуть перечисленные осложнения, а также не до конца выздоровевший человек может распространять грипп среди окружающих.