Песков опроверг, что оглашение послания Федеральному собранию состоится 27 декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что послание главы государства Федеральному собранию будет оглашено 27 декабря.

"Нет. Это неправильное сообщение агентства РИА "Новости"", - сказал он на брифинге.

Официально дата оглашения послания до сих пор не была названа. 12 декабря Песков говорил, что Кремль еще уточнит ситуацию с посланием. Большой пресс-конференции президента, которая в последние годы проходит в декабре, в 2022 году не будет. В середине ноября Песков говорил, что работа над посланием идет постоянно.

В последний раз Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. По Конституции, президент должен оглашать послание ежегодно.