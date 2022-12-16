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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Путин изложил премьеру Индии принципиальные оценки в контексте ситуации на Украине

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе беседы была затронута тема Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

"Выразив удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного российско-индийского стратегического партнерства, лидеры подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Кремля, "отмечена важность продолжения тесной координации в рамках международных организаций, в том числе с учетом стартовавшего председательства Индии в "Группе двадцати" и Шанхайской организации сотрудничества".

"По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении личных контактов.

Как говорится в пресс-релизе канцелярии индийского премьера, Моди и Путин в ходе телефонного разговора "рассмотрели некоторые аспекты двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в области энергетики, торговли, инвестиций, обороны и безопасности, а также в других ключевых областях".

Кроме того, согласно сообщению, глава индийского правительства призвал РФ "к диалогу и дипломатии" для урегулирования ситуации на Украине.

Помимо этого, как отмечается в пресс-релизе, Моди проинформировал российского президента о ключевых приоритетах председательства Индии в G20 и выразил надежду на совместную работу в период индийского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.

"Лидеры договорились поддерживать друг с другом регулярные контакты", - говорится в пресс-релизе.

Владимир Путин Индия Нарендра Моди
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