Замминистра науки и высшего образования РФ Гуров возглавил движение детей и молодежи
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Григория Гурова председателем правления нового Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.
Гуров занимает пост заместителя министра науки и высшего образования РФ.
Новое общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи создано летом текущего года, оно объединило все существующие молодежные и школьные организации.