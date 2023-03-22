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Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей

Дума приняла закон о возможности полного госфинансирования фильмов для детей
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем закон о возможности полного государственного финансирования производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества.

К таким лентам закон относит кинокартины, предназначенные для просмотра детьми в возрасте до 18 лет, направленные на воспитание подрастающего поколения, созданные на основе сценария и соответствующие по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

Принятие закона позволит финансировать создание и прокат таких фильмов в размере 100% их сметной стоимости. Минкультуры в установленном порядке будет принимать решение о госфинансировании в размере 100% сметной стоимости производства, определяемой на дату заключения государственного контракта или соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Минкультуры Госдума
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