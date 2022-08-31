Новое движение детей и молодежи объединит все организации школьников

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Созданное недавно в России новое общероссийское движение детей и молодежи объединит все подобные организации, в том числе и "Юнармию", и "Большую перемену", заявил на IX Общероссийском родительском собрании министр просвещения Сергей Кравцов.

Он пообещал, что движение будет работать в тесном взаимодействии с родителями.

"Что касается родителей, то здесь родители союзники, и максимально у нас будет взаимодействие с родителями, мы будем создавать управляющие советы, в свое время они были при школах. Здесь много совместной работы", - уточнил министр.

Накануне Кравцов сообщил, что 1 сентября президент Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета нового общероссийского движения детей и молодежи.

Путин 14 июля подписал закон о создании этого движения. В законе говорится, эта организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга.

Учредительное собрание движения прошло 20 июля в лагере "Артек", там был принят его устав. Тогда было сказано, что движение призвано объединить все детские общественные организации, в него могут войти дети от 6 до 18 лет. Название движению на тот момент не было выбрано.

Месяц спустя в Пятигорске прошло заседание координационного совета этого движения, председателем совета стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.