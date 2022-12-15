Пожар на промышленной площадке "Ангарской нефтехимической компании" потушен

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании (АНХК), сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

"В 10:59 (05.59 по Москве) пожар на площади 2500 квадратных метров ликвидирован. В настоящее время производится проливка и охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций. По окончании аварийно-восстановительных мероприятий к работе приступит специальная комиссия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после пожара на технологической установке промышленной площадки на АНХК. По уточненным данным СК, в результате инцидента два человека погибли, четыре человека пострадали, из них один был госпитализирован, еще один отказался от медпомощи. Возбуждено дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

АНХК - основной поставщик топлива для Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края. Мощность завода составляет 10,2 млн тонн нефти в год. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 260 наименований, в том числе автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, битумы, топливо для реактивных двигателей, бутиловые спирты, серную кислоту.