ВТБ ожидает, что расширение льготной ипотеки обеспечит спрос на годы вперед

Сбербанк также поддержал продление этой программы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Расширение госпрограмм ипотечного кредитования с субсидированием ставки позволит сохранить спрос на ипотеку на несколько лет вперед, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Президент Владимир Путин 15 декабря объявил о продлении льготной ипотеки до июля 2024 года с повышением ставки с 7% до 8%, а также предложил распространить семейную ипотеку по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет.

"Льготная ипотека сегодня является двигателем всего рынка. В этом году практически каждая вторая сделка проходит именно по госпрограммам, которые важны для заемщиков с учетом низкой ставки и гибких условий. Предложение продлить ипотеку с господдержкой до 1 июля 2024 года под 8% - это стратегический шаг, который определит развитие всего рынка на несколько лет вперед", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он подчеркнул, что мера даст уверенность и покупателям, и застройщикам, которые смогут выводить на рынок новые девелоперские проекты.

По оценке ВТБ, в этом году российские банки выдадут около 4,6-4,7 трлн рублей ипотеки, а в следующем за счет продления госпрограмм покажут не меньшие результаты. При этом льготные программы могут показать прирост продаж: ипотека с господдержкой - до 1,2 трлн рублей, семейная - до 900 млрд рублей.

Ранее ВТБ предлагал рассмотреть вопрос о продлении "семейной ипотеки" на несколько лет или даже сделать ее постоянно действующей программой.

ВТБ будет готов принимать заявки по госпрограмме на новых условиях с 1 января 2023 г., а также расширить условия семейной ипотеки для своих заемщиков, как только постановление правительства РФ вступит в силу.

В свою очередь в Сбербанке также поддержали предложенные меры.

"Сбер поддерживает решение президента о продлении льготной ипотеки. Мы согласны с плавной модификацией программы, без резких изменений. Наиболее востребованной из льготных программ Сбера на протяжении всего 2022 года является "Господдержка". По итогам ноября процент выдач по ней составляет 19%. При этом среди топ-10 регионов по количеству сделок максимальные значения доли выдач по этой программе достигаются в Санкт-Петербурге (34%), Краснодарском крае (29%) и Москве (30%)", - уточнили в банке.

"Льготная ипотека" с господдержкой работает с 2019 года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей.