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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Уголовное дело возбуждено после ДТП с семью погибшими в автобусе в Хабаровском крае

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Нанайском районе Хабаровского края, в котором погибли семь человек и 23 пострадали, сообщает СУ СКР по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что междугородний автобус перевернулся в кювет на трассе в Хабаровском крае, семь человек погибли и 23 пострадали.

Автобус перевозил вахтовиков по автодороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Однако на скользкой дороге неподалеку от села Троицкое водитель не справился с управлением, и автобус упал в кювет.

Хабаровский край
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