Умер еще один пострадавший в ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Число жертв выросло до восьми человек
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в аварии с автобусом в Нанайском районе Хабаровского края скончался в районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в медучреждении.
"Один из пострадавших пассажиров умер от полученных травм", - сказал сотрудник больницы.
Ранее сообщалось, что рано утром в пятницу междугородний автобус перевернулся в кювет на трассе в Хабаровском крае, семь человек погибли на месте, 23 пострадали.
Автобус перевозил вахтовиков по автодороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Однако на скользкой дороге неподалеку от села Троицкое водитель не справился с управлением, и автобус упал в кювет.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).