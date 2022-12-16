Умер еще один пострадавший в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Число жертв выросло до восьми человек

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в аварии с автобусом в Нанайском районе Хабаровского края скончался в районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в медучреждении.

"Один из пострадавших пассажиров умер от полученных травм", - сказал сотрудник больницы.

Ранее сообщалось, что рано утром в пятницу междугородний автобус перевернулся в кювет на трассе в Хабаровском крае, семь человек погибли на месте, 23 пострадали.

Автобус перевозил вахтовиков по автодороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Однако на скользкой дороге неподалеку от села Троицкое водитель не справился с управлением, и автобус упал в кювет.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).