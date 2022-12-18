Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Яковлевка в ДНР

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российскими военными взято под контроль село Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР), завершается его зачистка от украинских войск, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой народной республики. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск", - сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка (ДНР) украинские военные пытались контратаками вернуть утраченные позиции, но были отброшены на исходные позиции в результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп.

"Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказал Конашенков.