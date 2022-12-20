Госдума приняла закон об уточнении ответственности за нарушения со стороны иноагента

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, которые законодательство накладывает на иноагента.

Так, закон устанавливает, что уголовное наказание в виде штрафов или лишения свободы будет применяться после двукратного в течение года административного нарушения порядка деятельности иностранного агента.

Вместе с тем будет изменено название самой статьи 330.1 в Уголовном кодексе РФ, из которого исчезает слово "злостное" в отношении уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Также прописывается, что в случае, если нарушитель дважды за год уклонялся от представления документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

То же касается и других нарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях, совершенных два раза за год.

Среди них, в частности, неисполнение обязанности по сообщению о наличии статуса иноагента; производство материалов и их распространение агентом без указания на свой статус; нарушение порядка и сроков размещения в интернете для опубликования отчета о своей деятельности; неисполнение обязанности по учреждению российского юридического лица. За это также будет наступать указанное выше уголовное наказание.

Кроме того, предусматривается, что неисполнение обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ, наказывается, в частности, штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Закон устанавливает наказание за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет.

Также вводится ответственность за создание НКО (включая НКО-иноагента), либо структурного подразделения иностранной неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет.