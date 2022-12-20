Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Госдума приняла закон об уточнении ответственности за нарушения со стороны иноагента

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, которые законодательство накладывает на иноагента.

Так, закон устанавливает, что уголовное наказание в виде штрафов или лишения свободы будет применяться после двукратного в течение года административного нарушения порядка деятельности иностранного агента.

Вместе с тем будет изменено название самой статьи 330.1 в Уголовном кодексе РФ, из которого исчезает слово "злостное" в отношении уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Также прописывается, что в случае, если нарушитель дважды за год уклонялся от представления документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

То же касается и других нарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях, совершенных два раза за год.

Среди них, в частности, неисполнение обязанности по сообщению о наличии статуса иноагента; производство материалов и их распространение агентом без указания на свой статус; нарушение порядка и сроков размещения в интернете для опубликования отчета о своей деятельности; неисполнение обязанности по учреждению российского юридического лица. За это также будет наступать указанное выше уголовное наказание.

Кроме того, предусматривается, что неисполнение обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ, наказывается, в частности, штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Закон устанавливает наказание за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет.

Также вводится ответственность за создание НКО (включая НКО-иноагента), либо структурного подразделения иностранной неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Три человека погибли при возгорании на газопроводе в Чувашии

МЧС просит кабмин разрешить плановые проверки на объектах "значительного риска"

МЧС просит кабмин разрешить плановые проверки на объектах "значительного риска"

Факельное горение ликвидировано на месте повреждения газопровода в Чувашии

Взрыв произошел на участке газопровода Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии

Взрыв произошел на участке газопровода Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии

Эксперт оценил в 20-25% долю нелегального алкоголя на российском рынке

Госдума приняла закон о передаче IT-баз страховщиков "дочке" ЦБ РФ

Законопроект о запрете "удаленки" внесут в правительство через несколько дней

Глава Минцифры сообщил, что порядка 100 тыс. айтишников покинули РФ в этом году

Глава Минцифры сообщил, что порядка 100 тыс. айтишников покинули РФ в этом году

Госдума приняла во II чтении поправки в проект закона о биометрии

Госдума приняла во II чтении поправки в проект закона о биометрии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });