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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин подписал закон, уточняющий ответственность для иноагентов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает, что уголовное наказание в виде штрафов или лишения свободы будет применяться после двукратного в течение года административного нарушения порядка деятельности иностранного агента. При этом меняется название самой статьи 330.1 в Уголовном кодексе, из которого исчезает слово "злостное" в отношении уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

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Также прописывается, что уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, два раза в течение года, наказывается, в том числе штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет.

То же касается и других нарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 КоАП, совершенных два раза за год.

Среди них, в частности, неисполнение обязанности по сообщению о наличии статуса иноагента; производство материалов и их распространение агентом без указания на свой статус; нарушение порядка и сроков размещения в интернете для опубликования отчета о своей деятельности; неисполнение обязанности по учреждению российского юридического лица. За это также будет наступать указанное выше уголовное наказание.

Предусматривается, что неисполнение обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, целенаправленно собирающим сведения в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства, наказывается, в частности, штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.

Закон устанавливает наказание за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет.

Также вводится ответственность за создание НКО (включая НКО-иноагента), либо структурного подразделения иностранной неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением россиян к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет.

Владимир Путин
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