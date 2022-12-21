Проект о приоритетных платежах банкротов за критически важные ресурсы прошел I чтение

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван гарантировать приоритетность расходов предприятий-банкротов, прекращение выделения средств на которые может вызвать техногенную катастрофу.

Правительство внесло законопроект № 212656-8 в палату в октябре. Он содержит поправки в закону о банкротстве.

Сейчас закон устанавливает, что "преимущественно перед любыми другими" предприятия-банкроты должны продолжать расходы, прекращение которых может привести к остановке тех или иных объектов и, как следствие, к техногенной катастрофе (абзац 2 пункта 1 статьи 134 закона о банкротстве). Но арбитражные суды испытывают затруднения при установлении таких обстоятельств, как реальность угрозы наступления опасных последствий, указали авторы поправок. По их оценке, как правило суды руководствуются упомянутой нормой лишь в случаях, когда риски очевидны.

Поэтому правительство предложило указать в законе о банкротстве критерии для оценки таких рисков. В качестве таковых, в частности, могут рассматриваться возможное повреждение объекта из-за охлаждения или перегрева либо отсутствия техобслуживания, нарушение норм безопасности в отношении персонала и окружающей среды, а также другие факторы.

Законопроект устанавливает, что вероятность внештатной ситуации арбитражному управляющему, который руководит предприятием-банкротом, может подтвердить профильный госорган, который отвечает за контроль и надзор в соответствующей отрасли. Суд, в свою очередь, может обязать кредитора, задолженность перед которым погашается вне очереди, продолжать поставку ресурса, необходимого для обеспечения безопасности на соответствующем объекта, излагала пресс-служба министерства содержание документа.

Законопроект оговаривает также, что приоритетно могут оплачиваться и эксплуатационные расходы, если они необходимы для минимизации риска катастрофы. Для этого предлагается оценивать влияние этих расходов на сохранение, увеличение или снижение угрозы, например в результате изменения воздействия внешней среды из-за прекращения снабжения энергетическим ресурсом опасного производственного объекта в целом или отдельных его элементов.

Этот законопроект был подготовлен в связи с изданием постановления Конституционного суда России, который в феврале 2022 года признал неконституционными нормы закона о банкротстве, мешавшие предприятиям-банкротам в приоритетном порядке расплачиваться за энергоресурсы. Тогда КС предписал "незамедлительно" скорректировать закон банкротстве, гарантировав внеочередную оплату энергоресурсов организацией-банкротом, эксплуатирующей опасный производственный объект, для предотвращения на нем техногенных катастроф.