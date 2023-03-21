На Куршской косе возведут новые защитные сооружения

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Берег Куршской косы в Калининградской области будет защищён от разрушений современными гидротехническими сооружениями, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

"В настоящее время некоторые участки морского берега Куршской косы, которые в советское время защитили от моря при помощи старых автомобильных покрышек и бетонных свай, выглядят, мягко говоря, противоестественно экологии, эстетике и своему предназначению. Эти сооружения оказались недостаточно неэффективны и были разрушены стихией. Теперь их предстоит заменить современными защитными сооружениями", - сказал Лысков.

Речь, прежде всего, идет об остатках старого берегоукрепления в районе поселка Лесное. Они будут демонтированы в ходе строительства новой защиты. В настоящее время из экспертизы вышел проект по сооружению современного и более надежного каменного защитного вала.

"Стоимость реализации данного проекта составляет 324 млн рублей. Торги на выполнение работ будут объявлены в ближайший месяц. Проект переходящий - 2023-2024 год. В следующем году строительство должно быть завершено", - пояснил Лысков.

Он также напомнил, что, как стало известно в феврале этого года, правительство РФ направит более 9 млрд рублей на строительство берегозащитных сооружений в Калининградской области. Также на эти цели выделяются средства из регионального бюджета.