В Кремле заявили, что встреча Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ не планируется

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении "на полях" неформального саммита СНГ в Петербурге не планируется, хотя Ильхам Алиев и Никол Пашинян будут участвовать в самом саммите, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (президент Азербайджана и премьер-министр Армении) будут (в Петербурге), но встреча на троих не предусмотрена", - сказал Песков.

В последний раз Путин, Алиев и Пашинян встречались в трехстороннем формате в конце октября в Сочи. 9 декабря "на полях" саммита ЕАЭС в Бишкеке президент РФ провел отдельную встречу с премьер-министром Армении.

Ранее Песков говорил о том, что у руководителей России, Азербайджана и Армении будет возможность переговорить "на полях" неформального саммита в Санкт-Петербурге, однако конкретных договоренностей на этот счет нет.

В свою очередь армянская сторона сообщала о том, что не исключена встреча Пашиняна и Алиева до конца нынешнего года, дата и место при этом не уточнялись.