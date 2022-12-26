"Роскосмос" предложил кабмину продлить эксплуатацию МКС минимум до 2028 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Роскомос" направил в правительство РФ документы для продолжения работы российского сегмента Международной космической станции (МКС) минимум до 2028 года, заявил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

По его словам, "Роскосмос" предлагает продлить работу российского сегмента МКС пока до 2028 года.

"Мы пока говорим про 2028 год. Исторически продления шли отрезками по четыре года: у нас было соглашение до 2020 года, сейчас оно до 2024 года. Можно продлить до 2028 года, а дальше смотреть по обстановке и анализу технической и программной целесообразности", - отметил он.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, однако точная дата не была определена.