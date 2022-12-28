"Круг добра" сможет создать необходимый запас для незамедлительной помощи пациентам

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Фонд поддержки детей с редкими заболеваниями "Круг добра" сможет формировать резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий, сообщили в правительстве РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Решение позволит фонду закупать лекарства и медицинские изделия на более длительный срок и создавать необходимый запас для незамедлительного оказания помощи пациентам", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Этим же постановлением расширен перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы препараты и медизделия, закупаемые фондом.

Фонд "Круг добра" был создан в 2021 году по инициативе президента России. Фонд получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации. За это время помощь фонда получили почти 5 тыс. детей.

В декабре 2022 года по поручению президента правительство расширило возрастную группу пациентов, которым помогает "Круг добра", до 19 лет (если до 18 лет эти пациенты получали поддержку фонда).