Fix Price в IV квартале нарастил чистую прибыль на 43,8%, EBITDA - на 12,8%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, управляющий крупнейшей в РФ сетью магазинов фиксированных цен, в IV квартале 2022 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 43,8%, до 9,32 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA в отчетном периоде выросла на 12,8% и составила 15,07 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 19,9% против 20,1% в IV квартале 2021 года. Снижение рентабельности по показателю компания связывает со снижением доли более маржинальных непродовольственных товаров в розничным продажах и увеличением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (SG&A).

За 2022 год чистая прибыль почти не изменилась, составив 21,41 млрд рублей. EBITDA по итогам 2022 года выросла на 22,7%, до 54,2 млрд рублей, рентабельность по показателю - 19,5%.

Ритейлер также подтвердил результаты по выручке: по итогам IV квартала показатель вырос на 13,9%, до 75,8 млрд рублей, по итогам года - на 20,5% (до 277,6 млрд рублей).

Валовая прибыль в IV квартале увеличилась на 17,9%, до 25,79 млрд рублей, валовая маржа - до 34% с 32,9%. Рост маржи по показателю в IV квартале был обеспечен работой с ассортиментом и структурой товарных и ценовых категорий. По итогам года валовая прибыль выросла на 25,3%, достигнув 92 млрд рублей (маржа 33,1%).

SG&A в IV квартале выросли на 26%, до 11,02 млрд рублей. По итогам года показатель составил 39,15 млрд рублей, увеличившись на 29,8%. Доля SG&A расходов в общей выручке составила 19,1%, а доля расходов на персонал - 10,4%

Скорректированный чистый долг Fix Price на 31 декабря 2022 года составил 10,96 млрд рублей по сравнению с 23,48 млрд рублей на конец 2021 года. Капитальные затраты ритейлера достигли 6,5 млрд рублей, что почти в 6 раз выше, чем в IV квартале 2021 года. Рост показателя компания объясняет инвестициями в строительство двух распределительных центров, которые начнут работу в этом году.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Кроме РФ компания работает в нескольких странах ближнего зарубежья. На конец 2022 года сеть магазинов Fix Price насчитывала 5 663 магазина.