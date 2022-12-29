Спикер Мосгордумы заявил о праве Собянина участвовать в выборах мэра в 2023 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU -Нормативно-правовая база позволяют мэру Москвы Сергею Собянину избираться на новый срок в 2023 году, сказал журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Если говорить о юридическом факторе, то после принятия 414 закона, изменения определенного федерального законодательства, на сегодняшний момент мэр Москвы Сергей Собянин имеет право на выдвижение на следующий срок", - отметил спикер.

Он добавил, что в федеральном законодательстве нет ограничения в виде двух сроков, устав города так же позволяет Собянину пойти на новый срок.

Сергей Собянин руководит Москвой с октября 2010 года. Он занял эту должность по итогам голосования в Мосгордуме. В сентябре 2013 года и 2018 года он выигрывал выборы мэра города.