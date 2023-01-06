В канун Рождества патриарх Кирилл пожелал мира народам исторической Руси

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл в своем рождественском послании напомнил о взаимопомощи, которая, по его словам, обретает особую важность на фоне проведения военной спецоперации.

"Прославляя пришедшего в мир Спасителя, мы не можем вместе с тем не тревожиться о происходящих сегодня военных событиях, омрачающих святое рождественское торжество, ибо, как отмечает апостол, страдает ли один член, страдают с ним все члены", - говорится в послании, опубликованном накануне праздника Рождества.

По мнению предстоятеля, в этих испытаниях, постигших народы исторической Руси, особенно важно делом подтверждать верность своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь. "Нам порою кажется, что добро слабо и беззащитно, а от нашего небольшого усилия мало что зависит. Однако это не так", - отметил патриарх.

Он считает, что существует "непреложный духовный принцип": любовь умножается, когда мы отдаем себя другим, жертвуем ближнему свое время, помогаем материальными средствами или просто дарим ему свое внимание. Тогда мы "не только преображаем мир вокруг, но и обретаем нечто очень ценное внутри себя".

В этом несложном, но действенном духовном законе заключается секрет подлинного мира и настоящего счастья, к которому стремится каждый человек, пишет патриарх Кирилл. "Это счастье - не за тридевять земель, как полагают некоторые люди, гоняющиеся за призрачными иллюзиями материальных благ и беспечальной жизни. Настоящее счастье в том, чтобы разделять любовь и радость с окружающими и добрыми делами прославлять Бога", - считает он.

Обращаясь к пастве, он пожелал всем радости, благополучия, крепости сил и чтобы Бог преклонил Свою милость к народам Святой Руси и благословил их миром.