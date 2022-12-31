Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Патриарх Кирилл в канун Нового года молился о наступлении мира

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Православные, собравшиеся в субботу вечером на новогодний молебен в храме Христа Спасителя, вместе с патриархом Кириллом помолились о том, чтобы наступающий год стал годом мира.

В РоссииПатриарх Кирилл заявил, что нынешние вызовы грозят самому существованию РоссииЧитать подробнее

"Будем молиться о том, чтобы в грядущем году пришел мир, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы восстановились добрые отношения между странами и народами, чтобы прекратились разделения и расколы в церкви православной, те самые разделения и расколы, которые явились прямым следствием опасных политических действий, в том числе и направленных против нашего Отечества", - сказал предстоятель РПЦ собравшимся перед началом молебна.

Он пожелал, чтобы Бог "укрепил и умудрил" президента России, ее власти и воинство и даровал бы Русской церкви силы "стоять на духовной страже, вести народ ко спасению как в веке будущем, так и в нынешнем веке, дабы все эти напасти и скорби обходили стороной и без того испытанные многими скорбями на протяжении истории наш народ и нашу страну".

Кроме того, во время новогоднего молебна молились о единстве церкви, которое, по мнению патриарха, является залогом единства "нашего исторического народа - народа всея Руси".

РПЦ патриарх Кирилл Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министерству культуры разрешили привлекать экспертов к решению о прокате кинофильмов

Министерству культуры разрешили привлекать экспертов к решению о прокате кинофильмов

Завершился осенний призыв в армию

Военная операция на Украине

Медведев в новогоднем обращении назвал цель СВО

Медведев в новогоднем обращении назвал цель СВО
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 82 российских военных

Путин заявил о движении России к обретению полного суверенитета

Путин возглавил в 2022 году рейтинг самых упоминаемых в российской прессе персон

Путин возглавил в 2022 году рейтинг самых упоминаемых в российской прессе персон

Один из основателей "Интерфакса" Вячеслав Терехов удостоен звания "Заслуженный журналист РФ"

В Волгоградской области запретили запускать беспилотники

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 5 527 новых случаев заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 31 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });