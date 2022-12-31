Патриарх Кирилл в канун Нового года молился о наступлении мира

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Православные, собравшиеся в субботу вечером на новогодний молебен в храме Христа Спасителя, вместе с патриархом Кириллом помолились о том, чтобы наступающий год стал годом мира.

"Будем молиться о том, чтобы в грядущем году пришел мир, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы восстановились добрые отношения между странами и народами, чтобы прекратились разделения и расколы в церкви православной, те самые разделения и расколы, которые явились прямым следствием опасных политических действий, в том числе и направленных против нашего Отечества", - сказал предстоятель РПЦ собравшимся перед началом молебна.

Он пожелал, чтобы Бог "укрепил и умудрил" президента России, ее власти и воинство и даровал бы Русской церкви силы "стоять на духовной страже, вести народ ко спасению как в веке будущем, так и в нынешнем веке, дабы все эти напасти и скорби обходили стороной и без того испытанные многими скорбями на протяжении истории наш народ и нашу страну".

Кроме того, во время новогоднего молебна молились о единстве церкви, которое, по мнению патриарха, является залогом единства "нашего исторического народа - народа всея Руси".