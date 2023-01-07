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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:37

В РФ за сутки COVID-19 заболели 3,3 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели 3,3 тыс. человек
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 3,3 тыс. случаев, скончались 49 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"Выявлено 3 303 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 695 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение - в 32 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 3 439 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 136.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 49 человек, накануне сообщалось о 41 умершем.

"Выздоровели за сутки 4 463 человека, или на 4,7% меньше в сравнении с 6 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 823 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 035 умерших и 21 241 865 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 07 января 2023 годаПандемия коронавируса
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