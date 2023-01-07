Взрыв на газопроводе в ЛНР оставил без газа 11 тыс. абонентов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Взрыв на магистральном газопроводе произошел в городе Лутугино в Луганской народной республике, в результате 11 тысяч абонентов остались без газоснабжения, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Луганскгаз".

"Вечером 7 января в г. Лутугино произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Луганскгаза".

Там отметили, что сейчас на месте инцидента присутствует руководство и специалисты предприятия, ведутся работы по устранению возгорания.

"Сейчас без газоснабжения временно остается порядка 11 000 абонентов Лутугинского района. О сроках восстановления информация будет предоставлена в дальнейшем", - говорится в сообщении.