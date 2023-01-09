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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В РФ отмечен минимальный с начала июля 2022 г. суточный прирост заболевших COVID-19

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 2,7 тыс. случаев, став минимальным с начала июля 2022 года, скончался 41 пациент с COVID-19. Таковы данные оперативного штаба, обнародованные в понедельник.

"Выявлено 2 754 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 441 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,4%", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 25 субъектах РФ, снижение – в 33 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 27 субъектах страны.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 3 127 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 373. Таким образом, показатель заболеваемости за сутки впервые с начала июля опустился ниже 3 тыс. и стал минимальным с 5 июля.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 41 человек, накануне сообщалось о 45 умерших.

"Выздоровели за сутки 2 990 человек, или на 19,1% меньше в сравнении с 8 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 829 тыс. 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 тыс. 121 умерших и 21 млн 248 тыс. 549 выздоровевших.

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