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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Более 3 тыс. человек в РФ заболели COVID-19 за сутки

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 3 тыс. случаев, скончались 47 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"Выявлено 3 032 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 067 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 142%", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 58 субъектах РФ, снижение - в 9 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах страны.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 2 754 заболевших, минимум с начала июля, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 278.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 47 человек, накануне сообщалось о 41 умершем.

"Выздоровели за сутки 5 062 человека, или на 69,3% больше в сравнении с 9 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 832 768 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 168 умерших и 21 253 611 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 10 января 2023 годаПандемия коронавируса
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