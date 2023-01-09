Общая смертность в РФ в новогодние праздники опустилась до минимума с 2020 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Общая смертность среди россиян в период новогодних праздников с 30 декабря по 5 января в этом году снизилась на 20% и оказалась минимальной за последние четыре года, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в период с 30 декабря по 5 января в стране от всех причин умерло на 20% меньше людей, чем за тот же период прошлого года, что является самым низким показателем с 2020 года включительно", - сказал Кузнецов журналистам в понедельник.

В частности, отметил он, снизилась смертность от "основных групп" заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические.

В то же время, по его словам, "вызывает тревогу рост смертности от внешних причин (не связанных с заболеваниями - ИФ), который в период с 30 декабря по 5 января составил почти 15% к уровню прошлого года".

"К сожалению, не все граждане следуют призывам ответственно относиться к своему здоровью и здоровью близких - отказаться от алкоголя, соблюдать правила дорожного движения и здоровьесберегающего поведения, что, порой, приводит к страшным последствиям в виде дорожно-транспортных происшествий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций", - сказал Кузнецов.