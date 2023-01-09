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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Москалькова заявила, что не получала обращений о помиловании осужденных, участвовавших в СВО

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что помилование – это компетенция президента России, в ее адрес не поступало обращений о помиловании осужденных, которые участвовали в специальной военной операции (СВО).

"По вопросам помилования нет, поскольку это исключительно компетенция президента. Есть специальная комиссия, которая рассматривает эти вопросы", - сказала Москалькова журналистам в понедельник.

"Сегодня у нас много обращений от гражданских лиц, в том числе и граждан Украины, которые преследуются за пророссийские взгляды", - отметила омбудсмен.

По ее словам, на уровне взаимодействия омбудсменов проводилась работа по возвращению моряков. Москалькова напомнила, что по обмену все моряки вернулись домой в Россию. Также в РФ вернулись все дальнобойщики.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процедура помилования в РФ осуществляется в строгом соответствии с законом. По просьбе журналистов он прокомментировал заявление предпринимателя Евгения Пригожина о помиловании "группы заключенных, принимавших участие в спецоперации". У пресс-секретаря уточнили, подписывал ли президент РФ соответствующие документы о помиловании.

"Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента", - сказал ранее Песков.

Татьяна Москалькова
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