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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Власти Саудовской Аравии отменят COVID-ограничения на хадже 2023 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министерство Саудовской Аравии по делам хаджа в понедельник объявило, что власти королевства откажутся от ограничений, введенных из-за COVID-19, при организации хаджа в 2023 году.

"Число паломников на хадж вернется к показателям до пандемии коронавируса; возрастных ограничений не будет", - приводятся слова главы министерства Тауфика Аль-Рабия в твиттере ведомства.

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В свою очередь "Аль-Арабийя" напоминает, что в 2019 году хадж совершили примерно 2,6 млн человек. Однако на фоне пандемии власти королевства в 2020 и 2021 году допустили на хадж лишь ограниченное число паломников, а в 2022 году - 1 млн человек. При этом в 2022 году хадж могли совершить лишь лица в возрасте от 18 до 65 лет, полностью вакцинированные или имеющие иммунитет от коронавируса, без хронических заболеваний.

В 2023 году хадж должен начаться 26 июня.

Хадж - паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба. В соответствии с постулатами религии каждый правоверный мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить хадж, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое состояние.

Хадж во время пандемии

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Хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время, которое меняется ежегодно в зависимости от лунного календаря. В этом году участвующие в паломничестве мусульмане столкнутся с рядом ограничений.Саудовские власти будут следить за соблюдением социальной дистанции и усиленными санитарно-гигиеническими мерамиПаломникам не разрешат прикасаться к мусульманской святыне КаабеВо время молитв участникам хаджа нужно иметь на лице маскуВсе паломники должны были еще с прошлого воскресенья соблюдать строгий карантинИз-за коронавируса в число паломников не войдут мусульмане из-за рубежа. Хадж в этом году смогут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории Саудовской Аравии.Хадж продлится шесть дней и завершится 2 августаОбычно ежегодно в хадже принимают участие не сотни, а миллионы человек. В прошлом году в Саудовскую Аравию с этой целью прибыли 2,5 млн паломников (фото справа).В настоящее время в Саудовской Аравии наблюдается рост числа случаев заболевания коронавирусом. В стране зафиксировано более 270 тысяч случаев заражения.
Хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время, которое меняется ежегодно в зависимости от лунного календаря. В этом году участвующие в паломничестве мусульмане столкнутся с рядом ограничений.
Саудовская Аравия
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