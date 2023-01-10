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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

МЧС отметило сокращение числа пожаров в России на новогодних праздниках

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - С 1 по 8 января 2023 года в России случилось почти на 10% меньше пожаров, чем в те же дни 2022 года, сообщили в МЧС России.

"В то же время число погибших значительно сократилось - на 40%", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Куренкова.

По данным МЧС, всего за эти дни в стране произошло 5 058 пожаров, меньше всего их выявили в Приморском и Алтайском краях, Омской и Иркутской областях и в Санкт-Петербурге.

Днем ранее в российском Минздраве заявили, что в период новогодних праздников - с 30 декабря по 5 января - общая смертность среди россиян снизилась на 20% и оказалась минимальной за последние четыре года.

МЧС Александр Куренков Минздрав
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