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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Минкультуры проведет международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В России в марте пройдет первый Международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова, сообщила в Telegram министр культуры Ольга Любимова.

Конкурс будет проходить с 21 по 26 марта в Великом Новгороде, он приурочен к 150-летию со дня рождения композитора. В нем смогут участвовать музыканты в возрасте от 10 до 18 лет, заявки на участие будут принимать до 15 февраля.

По словам Любимовой, проект станет спутником Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, который прошел в 2022 году.

Художественным руководителем и председателем жюри конкурса станет народный артист России, пианист Денис Мацуев. В жюри войдут деятели российской и зарубежной культуры.

Минкультуры Новгород Сергей Рахманинов Ольга Любимова Денис Мацуев
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