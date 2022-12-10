Генсек НАТО не исключил перерастания событий на Украине в войну между альянсом и РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу того, что, если украинский конфликт выйдет из-под контроля, он может перерасти в войну между Россией и НАТО.

"Если что-то пойдет не так, (...) конфликт может стать полноценной войной, которая перерастет в крупную войну между НАТО и Россией", - сказал он в интервью норвежской телекомпании NRK.

Он добавил: "Мы работаем каждый день, чтобы избежать этого".