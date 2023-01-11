Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за волны COVID-19 в Китае

Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за волны COVID-19 в Китае
Фото: Cui Jun/Beijing Youth Daily/VCG via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не видит необходимости в введении специальных ограничительных мер в связи с осложнившейся ситуацией с коронавирусом в Китае, сообщила в эфире "России 24" начальник управления эпидемиологического благополучия населения ведомства Марина Шарабакина.

По ее словам, пока не допускать осложнения ситуации и в России позволяет автоматизированная система контроля за заболеваемостью. Принимаемые меры позволяют не препятствовать сложившимся торгово-экономическим отношениям России и Китая, добавила она.

В Китае заболеваемость COVID-19 резко выросла в конце 2022 года на фоне отмены ранее действовавших жестких ограничений и отказа от политики нулевой терпимости к коронавирусу. Ряд стран уже ввели требование предъявлять отрицательный тест на COVID-19 у прибывающих из КНР. В Пекине назвали эти меры дискриминационными.

Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2023 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Китай Марина Шарабакина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля

Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля
Пандемия коронавируса

Новый подвариант коронавируса "кракен" в России пока не обнаружен

Росздравнадзор сообщил о возможной задержке поставки ряда лекарств аптекам из-за спроса

Росздравнадзор сообщил о возможной задержке поставки ряда лекарств аптекам из-за спроса

С 2024 года в России могут разрешить строить деревянные пятиэтажки

Арест братьев Магомедовых

Суд обратил в доход государства акции группы FESCO по новому иску к братьям Магомедовым

Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области

Пассажиров застрявшей во Владимире "Ласточки" пересадили в другие поезда

Что произошло за день: вторник, 10 января

Медведев заявил, что "противники РФ профинансировали модернизацию 100 танков Т-72"

Медведев заявил, что "противники РФ профинансировали модернизацию 100 танков Т-72"

Штаб ОДКБ допустил перенос учений из Армении в другие страны

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });