Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за волны COVID-19 в Китае

Фото: Cui Jun/Beijing Youth Daily/VCG via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не видит необходимости в введении специальных ограничительных мер в связи с осложнившейся ситуацией с коронавирусом в Китае, сообщила в эфире "России 24" начальник управления эпидемиологического благополучия населения ведомства Марина Шарабакина.

По ее словам, пока не допускать осложнения ситуации и в России позволяет автоматизированная система контроля за заболеваемостью. Принимаемые меры позволяют не препятствовать сложившимся торгово-экономическим отношениям России и Китая, добавила она.

В Китае заболеваемость COVID-19 резко выросла в конце 2022 года на фоне отмены ранее действовавших жестких ограничений и отказа от политики нулевой терпимости к коронавирусу. Ряд стран уже ввели требование предъявлять отрицательный тест на COVID-19 у прибывающих из КНР. В Пекине назвали эти меры дискриминационными.