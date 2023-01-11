Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Банк России решил зарегистрировать новый банк с универсальной лицензией - ООО "Банк Точка", сообщает сайт регулятора. После оплаты уставного капитала банк получит лицензию.

Она даст банку право на операции со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц), а также операции с драгоценными металлами.

Уставный капитал кредитной организации составит 3,6 млрд рублей. Собственника банка ЦБ не назвал.

Основным направлением деятельности банка будет являться предоставление дистанционных услуг и сервисов малым и средним предприятиям.

Одноименный проект "Точка", только с другой юридической структурой в форме АО, находится под управлением банка непрофильных активов "Траст", конечным собственником которого является ЦБ.

"Открытие", Qiwi и "Точка" в июне 2018 года договорились о создании совместного предприятия АО "Точка" (сервис для предприятий малого и среднего бизнеса). "Открытие" тогда стало владельцем 50% плюс 1 акция "Точки", Qiwi - 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежало менеджменту "Точки" через компанию Catalytic People.

В середине сентября 2021 года Qiwi продала 40% "Точки" банку "Открытие" за 4,95 млрд рублей. Уже в 2022 году "Открытие", у которого после сделки оказалось 90% акций общества, реализовало их "Трасту".

У проекта нет лицензии, он оказывает услуги на базе банка "Открытие", который в декабре прошлого года вошел в состав группы ВТБ, и Киви-банка.

"Мы заинтересованы в развитии этого актива и считаем, что получение банковской лицензии повысит стоимость этого актива. Мы планируем продажу этого актива и ведем переговоры с инвесторами, в данный момент нет решений, которые мы готовы комментировать", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Траста".

Лицензия позволит "Точке" уже в первой половине 2023 года открывать новые счета, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Точки".

"Получение своей лицензии - показатель того, что нам доверяют и представители банковского рынка, и регулятор, и клиенты. Она позволит нам целиком контролировать весь цикл обслуживания: быть более гибкими в принятии решений, быстрее расширять и улучшать свою линейку продуктов. А ещё надеемся вернуть своё приложение в магазины приложений и восстановить в полном объёме сервисы для внешнеэкономической деятельности", - прокомментировал ситуацию CEO "Точки" Андрей Завадских.

У клиентов, которые обслуживались в "Открытии", номера счетов останутся прежними, БИК и корсчет изменятся на реквизиты ООО "Банк Точка". Клиенты со счетами в "Киви" останутся с прежними реквизитами. На работе банка и клиентах изменения никак не отразятся, пообещали в "Точке".