Новые регионы смогут участвовать в конкурсе на благоустройство городской среды

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Города на новых территориях России уже с 2023 года смогут участвовать во всероссийском конкурсе на благоустройство городской среды, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в Совете по местному самоуправлению при Совете Федерации.

Он добавил, что эти регионы "могут использовать наработки, которые уже за пять лет сформировались" и что это "особенно актуально для восстановления мирной жизни".

В 2022 году Всероссийский конкурс малых и исторических городов проводили два раза. Всего за четыре года было проведено семь конкурсов и отобрано 800 проектов благоустройства. Из них 473 уже завершены, 327 объектов находятся в стадии реализации.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак напомнил, что в 2023 году премиальный фонд конкурса будет увеличен, а его возможности - расширены. Финансирование конкурса было увеличено с 10 млрд до 20 млрд рублей в год, общее количество победителей выросло до 240 ежегодно. Кроме того, сняты ограничения по участию в конкурсе в отношении победителей прошедших конкурсов при условии, что реализация проекта победителя идет в установленные сроки.

"Но мы продолжаем постоянно получать запросы на увеличение числа городов-участников. Уже принято решение о допуске к конкурсу городов с населением до 200 тысяч человек, давайте вместе посмотрим, насколько это сработает, и далее обсудим возможность участия городов численностью до 300 тысяч человек", - сказал Турчак.