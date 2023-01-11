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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Путин поручил Голиковой подготовить меры поддержки медиков в новых регионах

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обдумать меры дополнительного стимулирования медиков, работающих на новых территориях.

"Медработники на этих новых территориях так называемых работают в очень тяжелых условиях, нагрузка у них колоссальная, просто не сопоставимая с той нагрузкой, которую испытывают наши медработники даже в условиях пандемии. Подумайте об этом. Средний медицинский персонал, первого звена и так далее, просто надо подумать, как на них обратить внимание, как поддержать", - сказал он в завершение совещания с членами правительства.

Голикова сказала, что в четверг пройдет совещание на эту тему.

"Есть у нас определенные предложения по этому поводу, будем докладывать их вам отдельно", - добавила она.

Владимир Путин Татьяна Голикова
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