Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Песков сказал, что сейчас в планах Путина нет встречи с главой МАГАТЭ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В планах президента РФ Владимира Путина в настоящее время нет встречи с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По просьбе "Интерфакса" в среду Песков прокомментировал слова Гросси, который заявил, что в скором времени надеется на встречу с Путиным. Пресс-секретарь ответил на вопрос о том, запланирована ли такая встреча в графике Путина.

"В настоящий момент - нет", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Глава Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Глава Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Экспедицию экипажа "Союза МС-22" на МКС планируют продлить на несколько месяцев

Экспедицию экипажа "Союза МС-22" на МКС планируют продлить на несколько месяцев

В Госдуму внесли новую редакцию закона о занятости населения

Петербургский суд на 70 тыс. руб. оштрафовал рэпера Оксимирона за призывы к сепаратизму

Путин потребовал от Мантурова за месяц обеспечить заключение контрактов с авиапроизводителями

Путин потребовал от Мантурова за месяц обеспечить заключение контрактов с авиапроизводителями

Минфин с оговорками поддержал предложение об обязательном замещении евробондов

Суд в Москве заочно арестовал сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

В Минздраве назвали кратковременными перебои с лекарствами в аптеках

В Минздраве назвали кратковременными перебои с лекарствами в аптеках
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });