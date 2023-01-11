Песков сказал, что сейчас в планах Путина нет встречи с главой МАГАТЭ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В планах президента РФ Владимира Путина в настоящее время нет встречи с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По просьбе "Интерфакса" в среду Песков прокомментировал слова Гросси, который заявил, что в скором времени надеется на встречу с Путиным. Пресс-секретарь ответил на вопрос о том, запланирована ли такая встреча в графике Путина.

"В настоящий момент - нет", - сказал Песков.