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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Экс-президента Башкирии Рахимова похоронят на Мусульманском кладбище в Уфе 13 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Первого президента Башкирии Муртазу Рахимова, скончавшегося в среду в возрасте 88 лет, похоронят на Мусульманском кладбище в Уфе, сообщила пресс-служба главы Башкирии в четверг.

"Прощание с Муртазой Рахимовым состоится в Уфе 13 января в государственном концертном зале "Башкортостан". С 09:00 до 12:00 проститься с первым президентом республики смогут все желающие. В 12:00 начнется траурный митинг. Похороны Муртазы Рахимова пройдут на Мусульманском кладбище Уфы", - говорится в сообщении.

В прямом эфире региональных телеканалов будет вестись трансляция траурных мероприятий.

Глава Башкирии Радий Хабиров также дал поручение региональному правительству, Госсобранию-Курултаю региона, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Рахимова.

Рахимов родился 7 февраля 1934 года. Занимал должность председателя Верховного Совета Башкирской АССР с 7 апреля 1990 по 24 декабря 1993 года, президента Башкортостана - с 25 декабря 1993 по 15 июля 2010 года

Башкирия Уфа Муртаза Рахимов
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