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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Самый западный город России подключат к магистральному газу осенью

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Самый западный город России - Балтийск - получит трубопроводный газ осенью текущего года, сообщил в соцсетях губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Следующий отопительный сезон Балтийск должен встретить с магистральным газом, подрядчик нас в этом уверяет", - написал он.

Губернатор также сообщил, что власти области и муниципалитета отработали декабрьские жалобы жителей Балтийска о резком повышении стоимости отопления.

"Разбирались по каждой квартире отдельно, к сожалению, стоимость объективна, в декабре было сильно холоднее, чем в ноябре, отсюда значительное увеличение потребления тепловой энергии. Январь выдался теплым, стоимость должна снизиться. В этом году выделили 130 млн рублей Балтийску на субсидирование тарифов ЖКХ", - добавил Алиханов.

Как объяснил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, вопрос газификации Балтийска связан с давней проблемой строительства магистрального газопровода.

"В декабре 2021 года новым подрядчиком работ стала компания ООО "АСУ ПРО" из Оренбурга, к которой у губернатора нет претензий, так как она столкнулась с определенными сложностями при выполнении контракта. Правительством области и муниципалитетом ей была оказана соответствующая поддержка", - сказал Лысков.

Ранее сообщалось, что газопровод в Балтийск стоимостью 1,1 млрд рублей должен был быть построен и сдан в эксплуатацию в 2015 году. Объект был построен практически полностью, но не сдан. Это процесс был остановлен в связи с отставкой двух министров строительства региона и главы администрации Балтийска.

В последние годы были предприняты усилия для достройки объекта. Было установлено, что потеряна документация на газопровод, без которой невозможен его ввод в эксплуатацию. В результате потребовалась экспертиза технического состояния объекта. Однако торги по выбору экспертной организации оказались безуспешными.

Губернатору Алиханову пришлось лично договариваться с "Газпромом" о такой экспертизе, которая показала, что газопровод может быть реанимирован и запущен в эксплуатацию. Затем министерству строительства области пришлось готовить корректировку документации для контракта на завершения работ по запуску газопровода. Контакт на эти работы выиграл действующий подрядчик.

Балтийск Калининградская область Антон Алиханов Газпром
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