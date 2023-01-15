В России за сутки СOVID-19 заболели почти 4,8 тыс. человек

Фото: Агентство "Москва"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 789 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций в России за сутки составило 489 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 39,9%.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 102 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 313.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 43 человека, накануне сообщалось о 47 умерших.

Выздоровели за сутки 3 208 человек, или на 17,5% меньше в сравнении с 14 января.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 856 613 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 398 умерших и 21 274 640 выздоровевших.