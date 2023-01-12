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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Попова не увидела необходимости в COVID-ограничениях для приезжающих из Китая

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Необходимости вводить коронавирусные ограничения для лиц, прибывающих в РФ из Китая, на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день мы не видим дополнительных рисков, и мы не вводим никаких дополнительных мер (из-за коронавируса) в отношении лиц, приезжающих из Китая. Мы считаем, что нет необходимости, эпидемиологической целесообразности такие меры на сегодняшний день не имеют", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Она отметила, что на сегодняшний день интенсивного движения граждан через границы не наблюдается, также не ожидается увеличение перемещений через границы и в течение ближайшего месяца.

"Решение об открытии границ 8 числа (января) состоялось, но (...) интенсивного движения людей мы не наблюдаем. Для того, чтобы все восстановить и возобновить, нужно дополнительное время. И в течение ближайшего месяца, скорее всего, восстановления интенсивных людских потоков не может произойти по целому ряду абсолютно объективных причин", - добавила она.

Вместе с тем, Роспотребнадзор усилил мониторинг на пунктах пропуска через границу и провел все необходимые мероприятия.

Роспотребнадзор, по словам Поповой, работает в плотном взаимодействии с коллегами из КНР, а также обменивается информацией о ситуации с коронавирусом и об изменчивости вируса.

"Здесь мы на сегодняшний день каких-то особых опасностей не ожидаем", - добавила Попова.

Как сообщалось, китайские власти приступили к отмене ограничений при пересечении границ КНР, которые действовали с начала пандемии COVID-19. С 8 января лицам, прибывающим в Китай с отрицательным результатом теста на COVID-19, больше не нужно будет уходить на карантин после приезда в страну. Позднее китайские власти также начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев.

РФ Китай коронавирус
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