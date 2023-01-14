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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Власти Китая выявили 59 938 связанных с COVID-19 случаев смерти в медучреждениях страны в период с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.

При этом, около 5,5 тыс. из них скончались из-за респираторных проблем, вызванных непосредственно коронавирусом, а у примерно 54 тыс. COVID-19 лишь усугубил проблемы, вызванные иными заболеваниями. Средний возраст скончавшихся людей - около 80 лет.

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При этом китайские эксперты утверждают, что пик распространения заболевания в стране, судя по всему, пройден.

Associated Press отмечает, что приведенная статистика не принимает во внимание возможные случаи смерти от последствий COVID-19 вне медучреждений.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.

В декабре 2022 года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2023 годаПандемия коронавируса
Китай Коронавирус
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